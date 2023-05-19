В UFC может сорваться топовый бой за титул чемпиона

Новости спорта MMA UFC
Сегодня 20:27
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Топовый бой с участием американцев Алджамейна Стерлинга и Шона О’Мэлли может не состояться в UFC, сообщают Vesti.kz.

По информации инсайдера Игоря Лазорина, у Стерлинга травмы ног и бицепса. Хотя американский промоушен официально объявил о бое, намеченном на 19 августа в рамках турнира UFC 292 в Бостоне (США).

Стерлинг и О'Мэлли выступают в легчайшем весе.

Стерлинг - действующий чемпион своего дивизиона, 6 мая в поединке против соотечественника Генри Сехудо он в третий раз защитил свой титул. О'Мэлли находится на втором месте.

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