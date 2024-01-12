"В нашу страну дверь закрыта". Почему казахстанские болельщики "набросились" на топа UFC?

Автор: Димаш Тулегенов

Четвертый номер рейтинга легкого веса UFC россиянин Арман Царукян (21-3) неожиданно стал объектом массовой атаки в соцсетях со стороны казахстанских болельщиков. У недовольных есть определенные претензии к 27-летнему файтеру. Корреспондент Vesti.kz - о причинах такого поведения пользователей Сети.

Арман является одним из топов своего дивизиона, который находится в одном поединке от титульного шанса. На турнире UFC 300, 14 апреля, он подерется с экс-чемпионом из Бразилии Чарльзом Оливейрой (34-9-0-1) в претендентском бою. В случае победы Царукян должен стать полноправным претендентом на пояс, которым сейчас владеет его соотечественник Ислам Махачев (25-1).

Стоит отметить, что интересы Царукяна представляет казахстанский менеджер Саят Абдрахманов.

В чем же претензии к Царукяну? Все дело в... Рахмонове

Да, казахстанцы решили вступиться за своего главного бойца - третьего номера полусреднего веса UFC Шавката Рахмонова (18-0). Недавно в одном из интервью Арман сделал неоднозначное заявление о непобежденном Номаде. С одной стороны, Царукян сказал, что ему нравится Рахмонов, а еще назвал его будущим чемпионом. С другой стороны, намекнул, что поединки Шавката не столь интересные, чтобы в обязательном порядке их смотреть:

Шавкат? Нравится, нравится. Но он не тот боец, чьи бои я буду смотреть. Да, он будущий чемпион. Но его стиль обычный, он ничего сверхъестественного не делает. Он все делает на уровне, но просто не тот боец, которого я бы смотрел. Допустим, я Альберта Туменова посмотрю, или какого-то другого бойца посмотрю. А его, если будет возможность - посмотрю, а если нет - то не буду бежать сломя голову (чтобы посмотреть повтор).

Простыми словами, Шавкат, по мнению Царукяна, силен и способен стать чемпионом UFC. Он хорош во всем, но не сказать, что в чем-то преуспевает особенно и делает что-то невероятное. Арман посмотрит его бой, если случайно наткнется на него в прямом эфире, но специально напоминать себе о грядущем поединке казахстанца, чтобы посмотреть его, он не станет.

Как отреагировали казахстанцы: желают победы сопернику и считают такие слова неуважением

Комментарии под постами Царукяна в Instagram заполнились казахстанскими флагами и высказываниями болельщиков. Они настолько возмутились от слов российского бойца армянского происхождения, что не могли не оставить комментарии под его постами.

Вот, что писали и продолжают писать пользователи из Казахстана:

"Шавкат тебя не почувствует". "Мы тебя уважали до этого момента, но теперь не обессудь". "В Казахстан тебе дверь закрыта". "Алға, Оливейра! Мы болеем за бразильца". "Арман, ты говоришь много, тебя скоро накажут". "Дай бог, чтобы ты никогда не стал чемпионом". "Шавкат чемпион, начинай смотреть его бои, Царукян". "Арман, относился к тебе нормально, пока ты про Шавката не сказал так. Это неуважение, я считаю, в твоем бою Чарльз снесет тебя, обычно так бывает". "Шавкат чемпион и зрелищнее всех армян в истории, кто был в UFC там! И это факты, ребята, смиритесь и живите с этим! И тебя двигает наш парень. Саят, научи его уважению".

Действительно ли Царукян заслужил этот хейт со стороны казахстанцев? Кажется, нет

Вероятно, большинство людей, которые прочитали эти слова в текстовом формате, посчитали, что Арман говорил про Шавката с высокомерием и в агрессивной манере. Однако Царукян является тем бойцом, который всегда говорит правду, то, что чувствует. И здесь он тоже, не задумываясь о последствиях и возможной реакции горячих казахстанских болельщиков, сказал то, что думает.

Шавката он оценил по достоинству, назвав будущим чемпионом. Вряд ли у него было желание как-то задеть казахстанца, но он честно ответил на вопрос, что не готов смотреть все бои Номада просто ради того, чтобы их увидеть.

На самом деле тут все на любителя. Если боец интересен кому-либо, то это нормально. Если боец неинтересен, то это тоже нормально. И критиковать, оскорблять человека просто из-за того, что он не болеет или не считает интересным вашего любимого бойца - некорректно. Ведь у каждого есть право на выбор и собственное мнение.

Вот сам отрывок интервью, в котором Царукян говорит о Рахмонове. Предлагаем посмотреть самостоятельно и сделать свои выводы относительно сложившейся ситуации и реакции фанатов Шавката:

Отметим, что на счету 27-летнего Царукяна десять боев в UFC. В них он одержал восемь побед и дважды проиграл. Один из выигранных поединков он провел против представителя Казахстана Дамира Исмагулова.