В команде Рахмонова сделали ставку на чемпиона: подробности

Наставник непобежденного казахстанского бойца UFC в полусреднем весе Шавката Рахмонова, Эдуард Базров, поделился мнением о предстоящем титульном реванше между американцем грузинского происхождения Мерабом Двалишвили и представителем США Шоном О’Мэлли. Бой состоится 8 июня на турнире UFC 316, передают Vesti.kz.

- В легчайшем весе UFC предстоит реванш Мераба Двалишвили и Шона О’Мэлли. Как думаете, как сложится данный бой и кто победит?

"Я думаю, что Мераб победит О’Мэлли. Сейчас он в пиковой форме, это его время. Мераб очень хорош, он прогрессирует. У Шона шанс только зацепить Мераба, так как у панчера всегда есть шанс на победу", - заявил Эдуард Базров в интервью Betonmobile.

Напомним, их первый бой прошел в сентябре прошлого года. Тогда победу единогласным решением судей одержал Двалишвили и завоевал титул чемпиона UFC в легчайшем весе. После этого О’Мэлли не выступал и получил реванш за титул. В свою очередь, Двалишвили в январе уверенно выиграл у россиянина Умара Нурмагомедова.

Что касается Шавката Рахмонова, дата его следующего поединка пока не объявлена. В команде бойца ранее отмечали, что его возвращение в октагон стоит ожидать ближе к концу текущего года.

Вызов на бой Рахмонова получил одобрение в UFC