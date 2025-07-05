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В бою Алмабаев - Темиров в UFC предсказали досрочную победу

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В бою Алмабаев - Темиров в UFC предсказали досрочную победу ©IG/asu_zulfikar57

Казахстанский боец ММА Фаниль Рафиков (24-6) поделился ожиданиями от поединка UFC между своим соотечественником Асу Алмабаевым (21-3) и Рамазонбеком Темировым (19-3) из Узбекистана. Они с Асу являются одноклубниками и представляют зал DAR Pro Team, сообщают Vesti.kz.

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Казахстанский боец ММА Фаниль Рафиков (24-6) поделился ожиданиями от поединка UFC между своим соотечественником Асу Алмабаевым (21-3) и Рамазонбеком Темировым (19-3) из Узбекистана. Они с Асу являются одноклубниками и представляют зал DAR Pro Team, сообщают Vesti.kz.

"Думаю, Асу победит. Он сейчас проходит этап подготовки, каждый день я присутствую - вижу, насколько Асу мотивирован, как он поработал над своими слабыми сторонами и улучшил сильные. Скорее всего, бой даже не продлится три раунда: Асу выйдет и сделает красивый финиш.

Поэтому мы все ждем его возвращения уже в новой версии, потому что он очень хорошо поработал над своей ударкой. Борьба у него и так сильная сторона. Я думаю, он сейчас будет работать именно над зрелищностью и над финишем. Очень интересно будет сейчас наблюдать", - сказал Рафиков в интервью Legalbet.kz.


Напомним, что бой между Алмабаевым и Темировым состоится через три недели - 26 июля на ивенте в Абу-Даби (ОАЭ). В актуальном рейтинге наилегчайшего дивизиона Асу занимает девятую строчку, а Рамазонбек расположился на 13-й позиции.

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