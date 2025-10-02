Узбекского нокаутёра дисквалифицировали в UFC после срыва боя с казахстанцем

Узбекистанский боец наилегчайшего веса UFC Рамазонбек Темиров (19-3) дисквалифицирован на один год за антидопинговое нарушение, передают Vesti.kz.

Об этом объявила организация Combat Sports Anti-Doping (CSAD).

"Темиров показал положительный результат на наличие триметазидина (TMZ) — препарата, используемого для лечения сердечной недостаточности и других сердечных заболеваний, относящегося к классу гормональных и метаболических модуляторов в списке запрещённых веществ UFC ADP", — пишет пресс-служба UFC.

Срок дисквалификации Темирова закончится 5 июля 2026 года. 28-летний уроженец Узбекистана в настоящее время находится на серии из 11 побед. Примечательно, что перед обнаружением допинга он должен был встретиться в октагоне с казахстанцем Асу Алмабаевым (22-3) 26 июля, но бой был отменён — вероятно, из-за положительных результатов тестов CSAD.

В итоге казахстанец подрался с перуанцем Хосе Очоа (8-2), победив единогласным решением судей.

Лидер рейтинга UFC без слов ответил на вызов Алмабаева