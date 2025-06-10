Узбекский нокаутер из UFC получил повышение: он соперник Алмабаева

Спортивный портал Sherdog, посвященный смешанным единоборствам, обновил личный рейтинг наилегчайшего веса, передают Vesti.kz.

В топ-10 впервые попал узбекистанец Рамазан Темиров (19-3), поднявшись сразу на две позиции. Примечательно, что в десятке не оказалось казахстанца Асу Алмабаева (21-3), который является его следующим соперником и имеет лучшую позицию в рейтинге UFC (Алмабаев №8 - Темиров №13).

Топ-10 лучших бойцов наилегчайшего веса по версии портала:Алешандре Пантожа (UFC)Брэндон Ройвал (UFC)Амир Альбази (UFC)Кай Кара-Франс (UFC)Мухаммад Мокаев (Brave FC)Манель Капе (UFC)Татсуро Таиро (UFC)Рамазан Темиров (UFC)

Напомним, Темиров проведет бой против Алмабаева 26 июля на турнире UFC on ABC 9, который пройдет в Абу-Даби (ОАЭ).