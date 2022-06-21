Уволили? Жумагулов сделал заявление о своем будущем в UFC

©instagram.com/zhumagulov_ufc/
Новости спорта MMA UFC
Сегодня 22:04

Казахстанский боец UFC Жалгас Жумагулов (14-7) сделал заявление о своем будущем в промоушене, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"По контракту еще два боя. Недавно приезжали представители USADA (Антидопинговое агентство США. - Прим. ред.), проверили. В принципе, пока не уволили, все хорошо, отлично, пока я боец UFC", - заявил боец в интервью Youtube-каналу "Вестник MMA".

В последнем бою он уступил раздельным решением судей (28-29, 29-28, 27-30) американцу Джеффу Молине (11-2). Их поединок состоялся на турнире UFC Vegas 56 (UFC Fight Night 207) в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

Для Жумагулова это был пятый бой в UFC - теперь у него четыре поражения при одной победе.

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Метки:
UFC Жумагулов Жалгас MMA Казахстан Актобе

MMA UFC
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Сегодня 22:04
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