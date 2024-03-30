Уроженка Казахстана из UFC обратилась с просьбой к Хамитову перед его следующим боем

Уроженка Казахстана, ныне представляющая в UFC Россию - Ирина Алексеева в интервью MMA.Metaratings.ru прокомментировала предстоящий поединок своего соотечественника Александра Шлеменко и казахстанца Куата Хамитова, передает Vesti.kz.

Их противостояние пройдет 4 мая в Челябинске в рамках турнира RCC 19.

"Первая эмоция после анонса их боя была - ого, ничего себе. Чаще всего соперников Шлеменко привозили из заграницы, а тут он проведет бой с представителем соседской, братской страны Куатом Хамитовым. Куат - казахстанская звезда MMA, а Шлеменко и вовсе звезда мировая. Конечно, немного смущает их разница в весе, но, я думаю, что в этом поединке сыграла роль финансовая составляющая. Бой пройдет в России, и все придут поболеть за "Шторма".

Я надеюсь, что в этом бою будет заруба. Бывает, когда люди получают хорошие гонорары, они уже выходят и просто проводят своеобразный аналог спарринга. Такое неинтересно смотреть. У Шлеменко есть большой плюс - когда он дерется, то всегда идет вперед и пытается нокаутировать соперника.

Несмотря на то, что возраст у Александра уже немаленький, не факт, что за счет скорости и передвижений Хамитов сможет Шлеменко измотать. Будем надеяться, что соперники подойдут к бою "голодными" и покажут яркий бой", - поделилась Алексеева.

Напомним, что Хамитов в последний раз выходил против Залимхана Юсупова в мае 2023 года на турнире Hardcore MMA 62. В этом противостоянии Куат одержал победу единогласным решением судей. На его счету 24 победы, восемь поражений и одна ничья.

В свою очередь, Шлеменко в декабре прошлого года техническим нокаутом победил Александра Илича на турнире RCC 17. В его активе 63 победы, 15 поражений, одна ничья и один бой, который был признан несостоявшимся.