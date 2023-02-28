Уроженец Казахстана из UFC предрек Макгрегору поражение в следующем бою

Новости спорта MMA UFC
Вчера 23:34
©MMA History Today

Уроженец Казахстана Рафаэль Физиев высказался об образе жизни Конора Макгрегора и предрек ирландцу поражение в следующем бою, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Возвращение Макгрегора в MMA было анонсировано UFC в начале февраля. Его поединок против американца Майкла Чендлера состоится по итогам реалити-шоу The Ultimate Fighter, в рамках которого команды обоих бойцов будут противостоять друг другу.

"Я недавно видел Макгрегора в штаб-квартире UFC, и я думаю, он слишком много тусуется, чересчур много вечеринок ежедневно. Сейчас Конор выглядит так, будто постоянно отдыхает и пьет виски. Я думаю, у Чендлера есть хорошие шансы на победу в бою с ним. Майкл - сильный боец, ему просто нужно действовать умно. Не надо устраивать нечто сумасшедшее, как в их поединке с Гэтжи. Тогда Чендлер выиграет", - сказал Физиев в интервью Submission Radio.

Напомним, 34-летний Макгрегор не выступает с июля 2021 года, когда потерпел второе подряд досрочное поражение от Дастина Порье, при этом получив тяжелый перелом ноги. Масвидаль дрался в марте, уступив по очкам Колби Ковингтону, а до этого дважды был бит чемпионом Камару Усманом.

Что касается Чендлера, то ему 36 лет. В ноябре на UFC 281 американец досрочно (удушающим приемом) уступил Порье.

Что касается Физиева, то его следующий бой пройдет против Джастина Гэтжи. Поединок пройдет в рамках UFC 286 в Лондоне.

Напомним, что Физиев родился в Кордае (Казахстан), а в американском промоушене дебютировал в 2019 году. До 14 октября 2021-го выступал под флагом Кыргызстана, сейчас представляет Азербайджан.

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Метки:
Физиев Рафаэль МакГрегор Конор UFC

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