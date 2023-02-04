UFC объявил о следующем бое Конора МакГрегора

Самый известный в смешанных единобрствах промоушен UFC объявил о следующем бое экс-чемпиона организации в двух весовых категориях ирландца Конора МакГрегора, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Его поединок против американца Майкла Чендлера состоится по итогам реалити-шоу The Ultimate Fighter, в рамках которого команды обоих бойцов будут противостоять друг другу.

Напомним, 34-летний МакГрегор не выступает с июля 2021 года, когда потерпел второе подряд досрочное поражение от Дастина Порье, при этом получив тяжелый перелом ноги. Масвидаль дрался в марте, уступив по очкам Колби Ковингтону, а до этого дважды был бит чемпионом Камару Усманом.

Что касается Чендлера, то ему 36 лет. В ноябре на UFC 281 американец досрочно (удушающим приемом) уступил Порье.

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