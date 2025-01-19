Умар Нурмагомедов нашел объяснение сенсации в бою с Двалишвили за пояс UFC

Российский боец легчайшего веса UFC Умар Нурмагомедов (18-1) подвел итоги проигранного титульного боя против чемпиона из Грузии Мераба Двалишвили (19-4). Он не считает себя уступившим в этом поединке, передают Vesti.kz.

"Не уверен, что я проиграл этот бой, но, в любом случае, АльхамдулиЛлях. После первого раунда я не мог бить руками, мне кажется, я сломал руку. Я должен пересмотреть бой, я не уверен, что я проиграл. Мне нужно пересмотреть бой.

Я всего ожидал, он - жесткий парень, единственное чего я не ожидал - это перелом руки в первом раунде. Спасибо всем фанатам за поддержку", - сказал он в интервью после окончания поединка.