UFC выступил с сообщением о Шавкате Рахмонове

UFC Europe обратился к фатанам ММА перед боем казахстанца Шавката Рахмонова против американца Джеффа Нила в рамках турнира UFC 285, передают Vesti.kz.

Они подерутся в ночь на 5 марта в Лас-Вегасе (Невада, США).

"Выучите имя Шавкат Рахмонов! Он находится на пороге прорыва в весе 170 фунтов, но Джефф Нил стоит на его пути на UFC 285!", - говорится в сообщении UFC Europe в Twitter.

Напомним, что Нил провалил взвешивание, в результате чего будет лишен 30 процентов гонорара.

В рейтинге полусредневесов американского промоушена Нил занимает седьмое место, Рахмонов - девятое.