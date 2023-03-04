UFC выступил с сообщением о Шавкате Рахмонове

Новости спорта MMA UFC
Сегодня 18:30
©twitter.com/UFCNews

UFC Europe обратился к фатанам ММА перед боем казахстанца Шавката Рахмонова против американца Джеффа Нила в рамках турнира UFC 285, передают Vesti.kz.

Они подерутся в ночь на 5 марта в Лас-Вегасе (Невада, США).

"Выучите имя Шавкат Рахмонов! Он находится на пороге прорыва в весе 170 фунтов, но Джефф Нил стоит на его пути на UFC 285!", - говорится в сообщении UFC Europe в Twitter.

Напомним, что Нил провалил взвешивание, в результате чего будет лишен 30 процентов гонорара.

В рейтинге полусредневесов американского промоушена Нил занимает седьмое место, Рахмонов - девятое.

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Рахмонов Шавкат Казахстан UFC

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 18:30
UFC
UFC выступил с сообщением о Шавкате Рахмонове
Сегодня , 17:36
UFC
Рэпер Дрейк поставил полмиллиона долларов на бывшего двукратного чемпиона UFC
Сегодня , 16:55
UFC
"Мало того, что фаворит, так еще и зол". Эксперт - о шансах Рахмонова на победу на UFC 285
Сегодня , 16:05
UFC
Долгожданный бой Шавката Рахмонова в UFC: Olimpbet вернет 35%, если ставка на "Номада" не сыграет
Сегодня , 15:19
UFC
Сергей Морозов сделал прогноз на топовый бой Шавката Рахмонова в UFC
Сегодня , 12:27
UFC
"Поставив на него деньги, вы ничего не заработаете". Известный эксперт разобрал шансы Рахмонова на победу
Сегодня , 12:02
UFC
Жалгас Жумагулов дал победный совет Шавкату Рахмонову перед боем в UFC
Сегодня , 10:18
UFC
Шавкат Рахмонов показал уникальное видео со взвешивания перед топовым боем в UFC
Сегодня , 09:55
UFC
"Заряжен на победу". Видео последней дуэли взглядов Шавката Рахмонова перед боем в UFC
Сегодня , 08:01
UFC
Шавкат Рахмонов - Джефф Нил. Прямая трансляция топового боя UFC
© 2008 - 2023 ТОО «EML»