UFC выдвинул жесткое условие бойцу из Казахстана

Новости спорта MMA UFC
14 марта 16:55
©Кадр из видео

Нураддин Садыков, менеджер казахстанского бойца UFC Бекзата Алмахана (11-2), объяснил, почему его подопечный не мог не подраться с россиянином Умаром Нурмагомедовым (17-0), передают Vesti.kz.

- Я правильно понимаю, когда вы получили визу за неделю до боя, UFC нельзя было просто сказать "нет", иначе контракт бы аннулировали?

- Да, так и было. Изначально мы так договорились: если по нашей вине не состоялся бы бой, контракта бы не было с UFC. Поэтому мы до конца шли, - рассказал он в интервью "Вестнику ММА".

Поединок Алмахана и Нурмагомедова состоялся в рамках турнира UFC Fight Night 238 в Лас-Вегасе (США) в ночь на 3 марта, победу судейский решением одержал россиянин. Для Бекзата это был дебют в американском промоушене.

Напомним, Умар является двоюродным братом экс-чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

Метки:
Алмахан Бекзат UFC MMA

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