UFC выбрал топ-5 соперников для Шавката Рахмонова

Аккаунт UFC Russia в Instagram сделал подборку вариантов для следующего боя казахстанца Шавката Рахмонова, сообщают Vesti.kz.

В числе предложенных потенциальных соперников - чемпион полусреднего дивизиона Леон Эдвардс, а также Хамзат Чимаев, Камару Усман, Колби Ковингтон и Стивен Томпсон. Последний - единственный, кто располагается в рейтинге ниже Рахмонова.

Напомним, что в минувшие выходные казахстанец удушением выиграл топовый бой против Джеффа Нила. Эта победа стала для Рахмонова 17-й в 17 боях. Причем все свои поединки он завершил досрочно, в том числе пять в UFC.

В обновленном рейтинге UFC казахстанец совершил рывок и поднялся с девятого места на шестое.