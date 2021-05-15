UFC впервые за 8 лет увеличит бонусы бойцам

На турнире UFC 262, который пройдет 16 мая в Хьюстоне (штат Техас, США), впервые за восемь лет будут увеличены бонусы бойцам. А именно с 50 тысяч долларов до 75, сообщает "Чемпионат".

Отмечается, что такое решение было принято после публичной просьбы об этом на пресс-конференции американского бойца Тони Фергюсона.

Бой за пояс Хабиба, поединки Фергюсона и Шевченко, или что будет на выходных в UFC

Майкл Чендлер и Чарльз Оливейра выступят в главном событии турнира UFC 262 и оспорят титул чемпиона лиги в легком весе, который стал вакантным после ухода Хабиба Нурмагомедова. В соглавном событии вечера выступят бывший временный чемпион в легком весе Тони Фергюсон и Бенейл Дариуш.

Основной кард:

Майкл Чендлер - Чарльз Оливейра,

Тони Фергюсон - Бенейл Дариуш,

Кейтлин Чукагян - Вивиан Аруажо,

Шейн Бургос - Эдсон Барбоза,

Мэтт Шнелл - Рожерио Бонторин.

Предварительный кард:

Роналдо Соуза - Андре Муньис,

Ландо Ванната - Майк Гранди,

Андреа Ли - Антонина Шевченко,

Джордан Райт - Джейми Пикетт,

Джина Мазани - Присцилла Качоэйра,

Кевин Агилар - Такер Лутц,

Кристос Гиагос - Шон Сориано.

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