UFC впервые за 8 лет увеличит бонусы бойцам

Случилось это по просьбе известного файтера.

Тони Фергюсон. Фото: fighttime.ru©
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Вчера 14:30

На турнире UFC 262, который пройдет 16 мая в Хьюстоне (штат Техас, США), впервые за восемь лет будут увеличены бонусы бойцам. А именно с 50 тысяч долларов до 75, сообщает "Чемпионат".

Отмечается, что такое решение было принято после публичной просьбы об этом на пресс-конференции американского бойца Тони Фергюсона.

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Майкл Чендлер и Чарльз Оливейра выступят в главном событии турнира UFC 262 и оспорят титул чемпиона лиги в легком весе, который стал вакантным после ухода Хабиба Нурмагомедова. В соглавном событии вечера выступят бывший временный чемпион в легком весе Тони Фергюсон и Бенейл Дариуш.

Основной кард:

Майкл Чендлер - Чарльз Оливейра,
Тони Фергюсон - Бенейл Дариуш,
Кейтлин Чукагян - Вивиан Аруажо,
Шейн Бургос - Эдсон Барбоза,
Мэтт Шнелл - Рожерио Бонторин.

Предварительный кард:

Роналдо Соуза - Андре Муньис,
Ландо Ванната - Майк Гранди,
Андреа Ли - Антонина Шевченко,
Джордан Райт - Джейми Пикетт,
Джина Мазани - Присцилла Качоэйра,
Кевин Агилар - Такер Лутц,
Кристос Гиагос - Шон Сориано.

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Метки:
UFC MMA


Смешанные UFC
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Вчера 14:30
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