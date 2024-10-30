UFC уволил автора нокаута за 3 секунды (Видео)

В UFC приняли решение расстаться семью бойцами. Под скоращение попал и олимпийский призер Лондона-2012 (бронза в таеквондо) из Кубы тяжеловес Робелис Деспанье (5-2), сообщают Vesti.kz.

В UFC дела у кубинца не заладились. И после двух кряду поражений было принято решение не продлевать с ним соглашение.

Ранее Деспанье запомнился невероятным нокаутом за 3 секунды.

Ранее сообщалось, что UFC уволил топового представителя наилегчайшего веса бразильца Матеуса Николау (19-5-1), который в своем последнем бою проиграл казахстанцу Асу Алмабаеву.

Также промоушн покинули: Джессика Пенн (14-8 / США / женский минимальный вес), Тамирес Видаль (7-4 / Бразилия / женский легчайший вес), Винисиус Сальвадор (14-7 / Бразилия / легчайший вес), Харалампас Григориу (8-5 / Кипр / легчайший вес) и Джесси Батлер (12-6 / США / легчайший вес).