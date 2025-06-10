В UFC сделали заявление о завершении карьеры Ислама Махачева

Американский боец полусреднего веса UFC Хоакин Бакли (21-6) сделал заявление о скором завершении карьеры российского файтера Ислама Махачева (27-1), передают Vesti.kz.

Напомним, совсем недавно дагестанец решил оставить титул чемпиона в легком весе, чтобы подняться в полусреднюю категорию и сразиться с новым обладателем титула - австарлийцем Джеком Деллой Маддаленой (18-2).

По мнению Бакли, Махачев может завершить карьеру уже после этого поединка, если одержит над ним победу, покорив вторую категорию.

"Если Ислам все-таки получит титульный бой и победит Маддалену, он там надолго не задержится - он завершит карьеру. Он быстро все бросит, потому что знает, что он не натуральный боец полусреднего веса. А тем более, когда дело касается меня. От такого, как я, он точно убежит", - цитирует слова Бакли vRINGe.

Отметим, что одним из главных претендентов на титул в полусреднем дивизионе по-прежнему является казахстанец Шавкат Рахмонов (19-0). Ранее сообщалось, что именно он может стать первым противником Махачева в качестве чемпиона в новом весе.