UFC предложил Рахмонову соперников и назвал условие боя за титул

Официальный сайт UFC проанализировал положение дел в полусреднем весе, где выступает казахстанец Шавкат Рахмонов, а также оценил шансы бойцов получить бой за титул, сообщают Vesti.kz.

В промоушене считают, что Рахмонов должен одержать ещё одну победу, чтобы вернуть себе статус претендента на пояс.

"Статус Рахмонова как безусловного претендента номер один на титул UFC утратил свой блеск со времён победы над Иэном Гэрри в конце 2024 года. Непобеждённый 31-летний боец был вынужден покинуть октагон из-за травмы, и, учитывая всё, что происходило в 170 фунтах, ему, возможно, потребуется одержать ещё одну победу, прежде чем претендовать на титул. Уже имея на руках победу над Гэрри, Рахмонов может встретиться с Моралесом, Пратесом, Деллой Маддаленой или Мухаммадом (если он победит Мачадо Гэрри в Катаре), чтобы вернуть себе поул-позицию", – пишет пресс-служба UFC.

Отметим, что после обновления Рахмонов опустился в рейтинге UFC полусреднего веса с третьей на четвёртую строчку. Выше него идут экс-чемпионы Джек Делла Маддалена и Белал Мухаммад, а также Майкл Моралес.

Новым чемпионом полусреднего веса UFC на выходных стал Ислам Махачев, победивший судейским решением Деллу Маддалену. После Рахмонов бросил вызов Махачеву.

Напомним, Рахмонов должен был драться за титул ещё в декабре прошлого года, но тогда бой не состоялся из-за травмы чемпиона Белала Мухаммада. Поединок решили перенести на май, однако на этот раз с титульника снялся уже казахстанец.

В мае Маддалена заменил Рахмонова и воспользовался своим шансом - победил Белала и отобрал у того пояс чемпиона UFC.

