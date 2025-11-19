Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Вчера 10:56
 

UFC огласил решение по Рахмонову: Шавкату это не понравится

Шавкат Рахмонов. Фото: ©Vesti.kz, Турар Казангапов

UFC (Абсолютный бойцовский чемпионат) представил обновленный рейтинг бойцов, передают Vesti.kz.

Рахмонов уступил третью строчку

Что касается казахстанцев, то Шавкат Рахмонов (19-0) утратил одну строчку и опустился на четвёртое место в рейтинге полусреднего веса. С третьей позиции Рахмонова потеснил эквадорец Майкл Моралес (19-0), который поднялся на пять пунктов после впечатляющей победы нокаутом на турнире UFC 322. 

На первых двух строчках находятся австралиец Джек Делла Маддалена (18-3) и американец палестинского происхождения Белал Мухаммад (24-4), а новым чемпионом полусреднего дивизиона стал россиянин Ислам Махачев (28-1).

Как известно, Рахмонов не выходил в октагон с 7 декабря 2024 года, когда судейским решением победил ирландца Иэна Гэрри (16-1).

Алмабаев поднялся в рейтинге

А вот казахстанский боец наилегчайшего веса Асу Алмабаев (22-3) поднялся с девятого места на восьмое, а титул в его дивизионе удерживает бразилец Алешандре Пантожа (30-5).

Последний поединок Алмабаев провёл 26 июля, когда победил по очкам перуанца Хосе Очоа (8-2).

