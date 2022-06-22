UFC показал тренировку Рахмонова перед боем с американцем

UFC на своей странице в Instagram разместил видео с тренировки Шавката Рахмонова (15-0) перед боем с Нилом Мэгни (26-8), сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Бойцовская неделя", - гласит описание поста. На видео Рахмонов отрабатывает удары с тренером.