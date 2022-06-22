UFC показал тренировку Рахмонова перед боем с американцем

©©instagram.com/shavkatrakhmonov94/
Новости спорта MMA UFC
Сегодня 11:41

UFC на своей странице в Instagram разместил видео с тренировки Шавката Рахмонова (15-0) перед боем с Нилом Мэгни (26-8), сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Бойцовская неделя", - гласит описание поста. На видео Рахмонов отрабатывает удары с тренером.

Бой Рахмонова и Мэгни пройдет в воскресенье, 26 июня, в Лас-Вегасе (Невада, США). Поединок состоится в рамках турнира UFC Vegas 57. Также на этом ивенте выступят казахстанец Сергей Морозов (17-5) и казахский файтер из Китая Сайран Нурданбек (37-10). Морозов встретится с бразильцем Раулианом Пайвой (21-4), а Нурданбек проведет поединок с Ти Джеем Брауном (16-8) из США.

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Метки:
Рахмонов Шавкат UFC Морозов Сергей MMA Нурданбек Сайран

MMA UFC
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Сегодня 11:41
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