UFC показал тренировку Рахмонова перед боем с американцем

UFC на своей странице в Instagram разместил видео с тренировки Шавката Рахмонова (15-0) перед боем с Нилом Мэгни (26-8), сообщает корреспондент Vesti.kz.
"Бойцовская неделя", - гласит описание поста. На видео Рахмонов отрабатывает удары с тренером.
Бой Рахмонова и Мэгни пройдет в воскресенье, 26 июня, в Лас-Вегасе (Невада, США). Поединок состоится в рамках турнира UFC Vegas 57. Также на этом ивенте выступят казахстанец Сергей Морозов (17-5) и казахский файтер из Китая Сайран Нурданбек (37-10). Морозов встретится с бразильцем Раулианом Пайвой (21-4), а Нурданбек проведет поединок с Ти Джеем Брауном (16-8) из США.В "Конкурсе прогнозов" доступен 15-й тур КПЛ.