Бывший претендент на чемпионский титул UFC американский полусредневес Стивен Томпсон (17-6-1) рассказал, что получил компенсацию за сорванный бой с бразильцем Мишелом Перейрой, сообщают Vesti.kz.

Их поединок должен был состояться в июле на турнире UFC 291, однако бразилец провалил взвешивание и он был отменен. Таким образом, Топсон получил "прибавку" к гонорару к следующем бою - с казахстанцем Шавкатом Рахмоновым (17-0).

"Это было какое-то безумие. Но мы с UFC и моим менеджментом все уладили. Так что теперь все отлично. Мы договорились о том, что устраивало обе стороны. Нам потребовалось определенное время, потому что там были свои бизнес-нюансы и произошло много всякого, но теперь все в ажуре. Мои менеджеры обо всем позаботились. Я доволен всем, что UFC для меня сделали, и мы вышли из этого последнего боя с улыбкой на лицах. Более того, затем я получил бой с топовым оппонентом, у которого более высокий рейтинг, еще и на одном из самых "упакованных" турниров года - последнем карде года", - цитирует MMA Fighting Томпсона, не разглашая деталей сделки.

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Бой Томпсона и Рахмонова состоится 16 декабря (утром 17 декабря по казахстанскому времени) на T-Mobile Arena (Лас-Вегас, США) на турнире UFC 296. Это будет последний ивент промоушена в 2023 году.

Свой последний бой Рахмонов провел в марте, когда на турнире UFC 285 удосрочил другого американца Джеффа Нила. Томпсон же выходил в октагон в декабре 2022 года на турнире UFC on ESPN 42, когда одержал победу над Кевином Холландом техническим нокаутом в четвертом раунде.

Добавим, что Рахмонов занимает пятое место в рейтинге UFC в полусреднем весе, а Томпсон идет шестым.

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