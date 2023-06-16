В UFC отреагировали на обвинения Макгрегора в изнасиловании на баскетбольном матче

Новости спорта MMA UFC
Сегодня 12:18
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В UFC прокомментировали изнасилование женщины бывшим чемпионом американского промоушена в двух весовых категориях ирландцем Конором Макгрегором, сообщают Vesti.kz.

Инцидент произошел во время четвертой игры финальной серии НБА между "Майами Хит" и "Денвером Наггетс".

"Организация знает о недавних обвинениях в адрес Конора Макгрегора и будет продолжать собирать дополнительные подробности инцидента. UFC дождется начала судебного процесса, прежде чем делать какие-либо дополнительные заявления", - говорится в сообщении UFC.

По словам потерпевшей, Конор с помощью своей охраны запер ее в мужском туалете и принудил к оральному сексу. Женщина хочет урегулировать конфликт с НБА, "Майами Хит" и Макгрегором, не доводя дело до судебного разбирательства.

Представители Макгрегора эти обвинения называют ложными.

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Метки:
UFC МакГрегор Конор Изнасилование

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