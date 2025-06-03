В UFC огласили вердикт казаху, отправившему Нурмагомедова в нокдаун

Нокаут казахстанского бойца легчайшего веса Бекзата Алмахана (12-2) признан лучшим в UFC по итогам мая, передают Vesti.kz.

Напомним, 11 мая на турнире UFC 315 в Монреале 27-летний уроженец Алматы начал вечер поединков встречей с местным фаворитом Брэдом Катоной (14–5). Всего за 64 секунды Алмахан мощным апперкотом отправил соперника в глубокий нокаут, эффектно открыв шоу.

"Во-первых, это было очень красиво и точно прочитано. Если пересмотреть бой, то сразу заметно, что Алмахан почти мгновенно поймал тайминг и ритм Катоны, и сразу начал наносить удары стоя. Менее чем через минуту после начала боя Катона опускает уровень защиты, и Алмахан попадает в него чистым апперкотом справа", - пишет официальный сайт UFC.

"Вторая причина, по которой выбран этот нокаут лучшим в месяце — Алмахан кажется одним из тех "теневых" бойцов, на которых стоит обращать внимание в очень конкурентном дивизионе. Это было всего лишь его второе выступление в UFC. Не забывайте, что Алмахан заставил Умара Нурмагомедова быть более борцовским, чем обычно, в своем дебюте по короткому уведомлению, что говорит о большом потенциале "Туранского воина" в октагоне.

Это был выдающийся разбор ситуации и мастерски исполненное завершение, уверены, что это далеко не последний раз, когда мы услышим об Алмахане в этом пространстве", - добавили в лучшей лиге мира.

Напомним, что в дебюте Бекзат вышел на коротком уведомлении против россиянина Умара Нурмагомедова (18–1). В том бою он сумел отправить соперника в нокдаун уже в первом раунде, однако судьи единогласным решением отдали победу дагестанскому бойцу.