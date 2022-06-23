В UFC официально объявили о следующем бое казахстанки Агаповой

Казахстанка Мария Агапова возвращается в UFC 31 июля. Об этом официально сообщается в Instagram промоушена.

Она выступит на турнире UFC 277 в Далласе (Техас, США). Соперницей Агаповой станет Джи Ен Ким из Южной Кореи.

Напомним, что Агапова провела под эгидой промоушена четыре поединка, по очереди одерживая победу и терпя поражение. В последнем же она получила травму.

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