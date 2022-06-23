В UFC официально объявили о следующем бое казахстанки Агаповой

©instagram.com/mma.mashka
Новости спорта MMA UFC
Сегодня 18:02

Казахстанка Мария Агапова возвращается в UFC 31 июля. Об этом официально сообщается в Instagram промоушена. 

Она выступит на турнире UFC 277 в Далласе (Техас, США). Соперницей Агаповой станет Джи Ен Ким из Южной Кореи.

Напомним, что Агапова провела под эгидой промоушена четыре поединка, по очереди одерживая победу и терпя поражение. В последнем же она получила травму. 

Два черных пояса и возможное увольнение. Что известно о новой сопернице казахстанки в UFC

 

Новый выпуск на нашем YouTube-канале. Смотрим, комментируем, лайкаем!

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Агапова Мария Казахстан UFC

MMA UFC
0
Сегодня 18:02
© 2008 - 2022 ТОО «EML»