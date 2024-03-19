В UFC объявили о разработке боя Рахмонова против бойца из топ-5

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Сегодня 11:33
©Vesti.kz, Турар Казангапов

Австралийский боец смешанных единоборств (ММА) Джек Делла Маддалена (17-2), выступающий в UFC в полусредней весовой категории, высказался о потенциальном поединке с непобежденным казахстанцем Шавкатом Рахмоновым (18-0), передают Vesti.kz.

По его словам, их поединок уже находится в разработке. Ранее Маддалена заявил, что с Рахмоновым они могут встретиться в октагоне в августе.

"Не знаю, почему всех так удивляет мой вызов Шавкату. Я бросаю их чуть ли не с момента победы на "Шоу претендентов" или с первой победы в UFC. Я постоянно слежу за ним и вижу: он молод, мы с ним примерно одного возраста, он финиширует абсолютно всех соперников, это самый тяжелый бой в дивизионе - и это то, что мне и нужно.

Официального запроса от UFC не было, но я думаю, там понимают, что наш бой с Шавкатом неизбежен. Они ждут правильного времени, а я считаю, что сейчас правильное время! Мое мнение: это лучший из возможных претендентских боев в UFC.

Я видел твит Шавката, где он ответил на мой вызов. Отлично! Мне он напоминает злодея из "Джеймса Бонда", а я себя ощущаю Джеймсом Бондом. Это был великолепный ответ от него. Я не знаю, как это все работает, но по моим ощущениям - наш бой в разработке.

Я читал, что Шавкат хочет побиться в начале августа, потому что ему нужно залечить травму. У меня сейчас тоже травма, но, думаю, что к началу августа я буду в порядке", - сказал Маддалена в интервью ESPN.

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Напомним, Маддалена бросил вызов Рахмонову после победы над бразильцем Гилбертом Бернсом (22-7) на турнире UFC 299, который прошел 10 марта в Майами (США, штат Флорида). Казахстанец ответил ему.

Благодаря этому успеху австралиец взлетел на пятое место UFC полусреднего веса, где Рахмонов замыкает тройку лучших.

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