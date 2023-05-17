UFC объявил о титульных поединках с участием топ-бойцов

Новости спорта MMA UFC
Сегодня 08:58
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UFC официально объявил о титульных боях с участием американских файтеров Алджамейн Стерлинг - Шон О'Мэлли и Дастин Порье - Джастин Гэйтжи, сообщают Vesti.kz.

Порье и Гэйтжи, выступающие в легком весе, оспорят титул BMF (пояс главного мерзавца) в рамках турнира UFC 291, который запланирован на 29 июля в Солт-Лейк-Сити (США). Бойцы встречались в апреле 2018 года, тогда единогласным решением судей победил Порье.

Стерлинг и О'Мэлли, представляющие легчайший вес, подерутся на турнире UFC 292, который состоится 19 августа в Бостоне (США).

Стерлинг - действующий чемпион своего дивизиона, 6 мая в поединке против соотечественника Генри Сехудо он в третий раз защитил свой титул.

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Метки:
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