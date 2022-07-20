UFC объявил о поединке бойцов из топ-10 в весе Рахмонова

UFC анонсировал бой между американцами Шоном Брэди (15-0) и Белалом Мухаммадом (21-3), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Оба бойца вместе с Шавкатом Рахмоновым (16-0) располагаются в топ-10 полусреднего веса. Мухаммад занимает пятое место, а Брэди - девятое. У Рахмонова десятая позиция.

Поединок между американцами состоится 22 октября на турнире UFC 280 в Абу-Даби (ОАЭ).

Напомним, в июне Рахмонов победил Нила Мэгни за три секунды до конца второго раунда, выполнив прием "гильотина".

Это был 16-й поединок казахстанца в ММА и четвертый в UFC. Все свои бои Шавкат выиграл досрочно.

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