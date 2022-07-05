UFC обратился к Исмагулову после попадания в топ-15 рейтинга

UFC обратился к казахстанцу Дамиру Исмагулову (24-1), после того, как боец, выступающий в легком весе поднялся в топ-15 рейтинга промоушена, сообщает корреспондент Vesti.kz.
"Добро пожаловать в топ-15, Дамир Исмагулов!", - пишет промоушен.
В последнем бою он решением одолел шведа грузинского происхождения Гурама Кутателадзе, тем самым доведя победную серию в лучшей лиге мира до рекорда 5-0.Новый выпуск на нашем YouTube-канале. Шавкат РАХМОНОВ - о следующем бое в UFC, сравнение с Чимаевым и трилогии Головкина с "Канело":