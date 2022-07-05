UFC обратился к Исмагулову после попадания в топ-15 рейтинга

UFC обратился к казахстанцу Дамиру Исмагулову (24-1), после того, как боец, выступающий в легком весе поднялся в топ-15 рейтинга промоушена, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Добро пожаловать в топ-15, Дамир Исмагулов!", - пишет промоушен.

31-летний боец выиграл пять боев подряд в промоушене и вошел в список лучших бойцов дивизиона.

В последнем бою он решением одолел шведа грузинского происхождения Гурама Кутателадзе, тем самым доведя победную серию в лучшей лиге мира до рекорда 5-0.

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