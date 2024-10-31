В UFC назвали победителя титульного боя Шавкат Рахмонов - Белал Мухаммад

Топовый боец UFC полусреднего веса британец Майкл Пейдж (22-3) поделился прогнозом на предстоящий бой между чемпионом дивизиона американцем Белалом Мухаммадом (24-3) и непобжеднным казахстанцем Шавкатом Рахмоновым (18-0), передают Vesti.kz.

"Я все так же считаю, что Белал фаворит. Многие люди ставят на Шавката, но я пойду в противоположном направлении. Думаю, некоторых Белал удивит. Ему нужно оставаться в стойке и быть осторожным с тейкдаунами Шавката, потому что захваты у Шавката просто сумасшедшие. Поэтому надо быть аккуратнее с тем, когда он проводит тейкдауны.

Но я думаю, Белал может быть агрессором в этом поединке. Шавкат не привык к бойцам, которые идут на него и бьются с ним с поднятой головой. Джефф Нил был одним из таких, и посмотрите, как сложился их бой - он вышел гораздо более близким. Поэтому мне кажется, что Белал может взять этот поединок", - сказал Пейдж в интервью Ариэлю Хельвани.