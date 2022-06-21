UFC обновил рейтинг бойцов после турнира, который прошел в минувшие выходные, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Казахстанец Дамир Исмагулов, несмотря на пятую победу подряд в UFC, не попал в топ-15 полулегкого дивизиона.

Исмагулов одолел шведа грузинского происхождения Гурама Кутателадзе в рамках турнира UFC on ESPN 37 в Остине (Техас, США).

Чемпионом дивизиона является Александр Волкановски. Лидирует в рейтинге полулегкого веса Макс Холлоуэй. А самый впечатляющий взлет в обновленном рейтинге совершил Джош Эмметт, поднявшийся на три строчки и сместивший с четвертого места Келвина Каттара.

Отметим, что Эмметт победил Каттара раздельным решением судей в главном бою ивента в Остине.