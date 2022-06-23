UFC представил проморолик, приуроченный к четвертому бою казахстанского файтера Шавката Рахмонова (15-0) в американском промоушене, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Он пройдет в воскресенье, 26 июня, в Лас-Вегасе (Невада, США). Соперником будет американец Нил Мэгни (26-8) по прозвищу "Гаитянская сенсация".

"Рахмонов встретится с всегда жестким Мэгни на UFC Vegas 57", - говорится в подписи к видео.

Также на этом ивенте выступят казахстанец Сергей Морозов (17-5) и казахский файтер из Китая Сайран Нурданбек (37-10). Морозов встретится с бразильцем Раулианом Пайвой (21-4), а Нурданбек проведет поединок с Ти Джеем Брауном (16-8) из США.