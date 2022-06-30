У Рахмонова объяснили выбор следующего соперника в UFC

Саят Абдрахманов, менеджер Шавката Рахмонова (16-0), рассказал, почему казахстанский боец бросил вызов американцу Стивену Томпсону (16-6-1), сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Все просто. Шавкат - не красноречивый боец, но нам нужно привлекать широкие массы, поэтому нужен соперник, которого хорошо знают. Понятно, что те, кто пристально следит за UFC, знают, что сейчас Томпсон не соперник Шавкату, он идет на серии из двух поражений. Но широкие массы могут этого и не знать, но знают, что он дрался несколько раз за титул. И победа над ним даст популярность Шавкату на американском рынке. Ну и он 7-й номер рейтинга, нам нужно продвигаться в рейтинге", - сказал Абдрахманов в интервью "Спорту Шредингера".

Напомним, Рахмонов бросил вызов Томпсону после того, как победил другого американца Нила Мэгни на турнире UFC Vegas 57 в Лас-Вегасе (Невада, США). Американец ответил. Также казахстанец заявил о желании провести бой с Шоном Брэйди, Хорхе Масвидалем и Ником Диасом.

Для Рахмонова это был четвертый бой в UFC. Под эгидой этого промоушена он еще не проигрывал.