"Ты бомж". Чемпиона UFC оскорбили из-за обращения к Илону Маску

Американский боец MMA Диллон Дэнис, высказался негативно о действующем чемпионе UFC Исламе Махачеве, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Дэнис в своих соцсетях ответил на пост Махачева, в котором тот обратился к бизнесмену Илону Маску, с просьбой получить синюю галочку верификации на своем аккаунте в Twitter, которым владеет Маск.

В своем твите Дэнис назвал Махачева "бомжом" и сказал, что ему следует сначала достичь синего пояса, прежде чем заслужить синюю галочку на этой социальной платформе.

Дэнис известен своим сотрудничеством с Конором Макгрегором, у которого неприязненные отношения с бывшим чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым, который является близким другом Махачева.

Свой последний бой Махачев провел в феврале на турнире UFC 284, где одержал победу над австралийцем Александром Волкановски единогласным решением судей. Таким образом он защитил титул чемпиона UF в легком весе, завоеванный в октябре.

За карьеру 31-летний россиянин провел 25 поединков, потерпел одно поражение и одержал 24 победы (из них 12 подряд).