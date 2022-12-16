Царукян после боя с казахстанцем в UFC готов драться с Махачевым

Российский боец UFC Арман Царукян (18-3) рассказал, что после боя с казахстанцем Дамиром Исмагуловым (24-1) намерен противостоять действующему чемпиону легкого веса Исламу Махачеву, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Ислам находится на другом уровне. Его борьба хороша, ударка также на хорошем уровне. Я знаю одного парня, который может его победить: это я.

Если я побью Дамира и кого-нибудь из пятерки лучших, UFC предоставит мне такую возможность против Махачева, потому что в своем дебютном бою в UFC я устроил ему самый тяжелый бой в его карьере", - заявил Царукян.

Напомним, что бой Царукян - Исмагулов состоится на турнире UFC в Лас-Вегасе (США) 18 декабря.