Тренер Волкановски пригрозил Махачеву доказательствами в жульничестве перед титульным боем

Новости спорта MMA UFC
Вчера 14:27
©instagram.com/alexvolkanovski

Джо Лопес, тренер австралийского бойца UFC Александра Волкановски, выступил с заявлением по итогам титульного поединка своего подопечного против россиянина Ислама Махачева.

После боя команда Волкановски уличила Махачева в жульничестве, а именно в незаконном использовании внутривенных капельниц для восстановления после весогонки.

"Не надо думать, что ты приедешь в нашу страну и уедешь безнаказанным, используя капельницу. Они делали капельницу, они не могут отрицать этого. Мы знаем это точно, у нас есть доказательства. Люди ошибались во многих вещах, но здесь все очевидно.

Судя по всему, команда Махачева хочет выйти сухой из воды. Но я считаю, что должно последовать наказание. Нельзя позволять, чтобы для одних были одни правила, а для других - другие", - приводит слова Лопеса Sport24 со ссылкой на его интервью All Star.

Напомним, их поединок стал главным событием турнира UFC 284 в Перте (Австралия) и завершился победой Махачева судейским решением, защитившего титул чемпиона UFC в легком весе.

Ислам со своей стороны уже ответил на эти обвинения. Тем не менее россиянину грозят длительной дисквалификацией.

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Метки:
Махачев Ислам UFC MMA Австралия

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