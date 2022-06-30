Тренер Рахмонова сделал заявление о бое с Чимаевым

Тренер Шавката Рахмонова (16-0) Саид Сапаров высказался о потенциальном бое между казахстанцем и шведом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым.

"Обойти тему боя Шавката с Хамзатом тяжело. Я думаю, через бой для каждого будет предельно ясно все. Тут начинается уже игра, и здесь задача уже менеджеров, матчмейкеров и UFC. Это будет супербой, межгалактический поединок. Сильные стороны Хамзата - это борьба, безусловно. Характера у обоих не занимать. То есть у одного борцовская база, у другого больше ударка. Шавкат намного разностороннее в ударной технике. В бою с Гилбертом Бернсом было видно, что и в борьбе можно с ним (Чимаевым) работать. Преимущество есть у Шавката", - сказал Сапаров в интервью wrestling_team.kazakhstan.

Шавкат Рахмонов вошел в топ-10 рейтинга UFC

Напомним, 26 июня Рахмонов одержал четвертую победу в UFC, задушив американца Нила Мэгни. После боя казахстанец бросил вызов Шону Брэйди, Стивену Томпсону, Хорхе Масвидалю и Нику Диасу.