Тренер Махачева предупредил чемпиона UFC: дальше может быть Рахмонов

В преддверии главного поединка турнира UFC 322 в Нью-Йорке австралиец Джек Делла Маддалена (18-2) собирается противопоставить Исламу Махачеву (27-1) ударную технику, а не борьбу, передают Vesti.kz.
При этом наставник россиянина Хавьер Мендес уверен: такой подход сыграет только на руку его подопечному.
"Надеюсь, он действительно верит в это, потому что когда окажется в клетке с Исламом, его ждёт совсем другая история. Извините, но они абсолютно разные, и Ислам ни для кого не является лёгким соперником в стойке. Ни одному ударнику не будет против него просто.
Я нахожусь рядом с этим парнем уже 11 лет, наблюдая, как он разносит абсолютно всех в стойке. Даже тех, кто намного сильнее него в ударной технике, он всё равно их ломает. Не судите по тому, что видите со стороны. Когда оказываешься напротив него — это совсем другой уровень игры", - цитирует Мендеса vRINGe.com.
Бой Маддалена - Махачев станет главным событием турнира UFC 322, запланированного на 15 ноября в Нью-Йорке (США).
Напомним, для боя с Маддаленой Махачев поднялся из лёгкого веса в полусредний. В этой категории третью строчку занимает казахстанец Шавкат Рахмонов (19-0). Эксперты не исключают, что в случае победы над австралийцем именно Рахмонов может стать следующим соперником россиянина. Последний поединок казахстанец провёл в декабре 2024 года, победив по очкам ирландца Иэна Гэрри (16-1).