Тренер Махачева предупредил чемпиона UFC: дальше может быть Рахмонов

В преддверии главного поединка турнира UFC 322 в Нью-Йорке австралиец Джек Делла Маддалена (18-2) собирается противопоставить Исламу Махачеву (27-1) ударную технику, а не борьбу, передают Vesti.kz.

При этом наставник россиянина Хавьер Мендес уверен: такой подход сыграет только на руку его подопечному.

"Надеюсь, он действительно верит в это, потому что когда окажется в клетке с Исламом, его ждёт совсем другая история. Извините, но они абсолютно разные, и Ислам ни для кого не является лёгким соперником в стойке. Ни одному ударнику не будет против него просто.

Я нахожусь рядом с этим парнем уже 11 лет, наблюдая, как он разносит абсолютно всех в стойке. Даже тех, кто намного сильнее него в ударной технике, он всё равно их ломает. Не судите по тому, что видите со стороны. Когда оказываешься напротив него — это совсем другой уровень игры", - цитирует Мендеса vRINGe.com.