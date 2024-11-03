Тотальным доминированием закончился главный бой вечера UFC в весе Алмабаева

В Эдмонтоне (Канада) завершился турнир UFC. В главном бою вечера бились топовые представители наилегчайшего веса - экс-чемпион из Мексики Брэндон Морено (22-8-2) и ранее не проигрывавший в лучшей лиге мира Амир Альбази (17-2) из Ирака, передают Vesti.kz.

Противостояние между 30-летним Морено, занимающим второе место в рейтинге дивизиона, и 31-летним Альбази, который шел третьим, продлилось все пять раундов. Оно завершилось победой Брэндона единогласным решением судей - 49-46, 50-45, 50-45.

Для Морено это первая победа с января 2023 года. Он прервал серию из двух поражений раздельным решением судей. Что касается Альбази, то в UFC у него был рекорд 5-0. Но теперь он потерпел первое поражение в промоушене и второе в карьере.

Отметим, что в январе 2021-го Альбази нанес поражение решением казахстанцу Жалгасу Жумагулову. Сейчас на седьмом месте в рейтинге этого веса располагается другой представитель Казахстана - Асу Алмабаев (21-2).