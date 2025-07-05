Топурия - новый король UFC? Махачеву подсказали способ вернуть вершину

Легенда ММА, экс-чемпион UFC в двух весовых категориях и член Зала славы Даниэль Кормье отреагировал на изменения в престижном рейтинге бойцов вне зависимости от веса (P4P), сообщают Vesti.kz.

После UFC 317 первую строчку списка занял новый король легкого дивизиона - Илия Топурия (17-0), сместив с вершины россиянина Ислама Махачева (27-1).

"Сейчас Топурия первый в рейтинге лучших бойцов вне зависимости от весовой категории. Но если Ислам Махачев сможет победить Джека Делла Маддалену, все снова перевернется и Ислам вернется на первое место", - сказал Кормье на своем YouTube-канале.

Джек Делла Маддалена (18-2) уже ждет Ислама в октагоне - бой состоится на турнире в Нью-Йорке, дата пока держится в секрете, но страсти уже накаляются.

Добавим, что в полусреднем весе, куда поднялся Махачев также представлен непобежденный казахстанец Шавкат Рахмонов (19-0).