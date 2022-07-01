Топовый казахстанский боец отреагировал на включение Хабиба в Зал славы UFC

Казахстанский боец MMA Артем Резников отреагировал на включение Хабиба Нурмагомедова в Зал славы UFC, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Как никто другой заслужил", - написал Резников, выступающий в российском промоушене ACA в стоирс своего Instagram.

Хабиб был включен в Зал славы UFC в марте 2022 года, во время проведения турнира UFC 272.

Напомним, Хабиб провел последний бой в своей карьере в октябре 2020 года. В рамках турнира UFC 254 он победил американца Джастина Гэтжи, применив удушающий прием "треугольник" во втором раунде. После боя россиянин сообщил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в смешанных единоборствах, в том числе 13 побед в 13 боях в рамках UFC.

Резников последний бой провел в рамках турнира ACA 140 в Сочи, одолев в ночь с 17 на 18 июня бразильца Дэви Рамоса.

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