Топ-бойцы шокированы решением UFC и не хотят драться на историческом турнире

Новости спорта MMA UFC
Сегодня 16:37
©Кадр из видео

22 июня в Саудовской Аравии впервые состоится турнир UFC. Глава промоушена Дана Уайт заявил, что в соглавном событии вечера подерутся два тяжеловеса из России - Александр Волков (37-10) и Сергей Павлович (18-2), передают Vesti.kz.

Однако бойцы не хотят биться друг с другом.

Вот что об этом пишет российский ММА-журналист Игорь Лазорин.

"По этому бою расклад прост. Волков выбрал по сути Альмейду, от боя против Павловича не отказывался. Контракт на бой против Альмейды пришел, против Павловича - нет.

Интересно, что UFC так резко решил анонсировать этот бой".

Также Лазорин добавил:

"Говорят, что Павлович тоже не хочет этот бой и не был "за". Продолжаем ждать объяснений от UFC, как они бой объявили, когда подписанных контрактов нет, и никто не хочет этот бой😄🤷🏻‍♂️".

Отметим, что в главном событии ивента сойдутся шведо-эмиратский средневес Хамзат Чимаев и австралиец Роберт Уиттакер.

Метки:
UFC MMA

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