Топ-боец UFC сравнил Рахмонова с Чимаевым и раскрыл свою главную особенность перед боем

Новости спорта MMA UFC
Сегодня 16:11
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Американский боец UFC Джефф Нил поделился своими мыслями относительно предстоящего поединка с казахстанцем Шавкатом Рахмоновым. Они выйдут в октагон в ночь на 5 марта в Лас-Вегасе (Невада, США), передают Vesti.kz.

Их бой войдет в главный кард турнира UFC.

"Бьюсь с Шавкатом, и он примерно как Хамзат. Вокруг него огромный хайп. И я такой чувак, что особо не болтаю. Ни с кем закусываюсь в соцсетях, и меня часто недооценивают. Если посмотрите на мои победы, я доминировал, я финишировал парней, которых никто не должен финишировать. Вот что я делал. Я не стану болтать, нести ерунду. Буду делать то же, что делал последние 13 лет - нокаутировать соперников. В воскресенье я продолжу это делать", - приводит его слова UFC Russia.

В рейтинге полусредневесов UFC Нил занимает седьмое место, Рахмонов - девятое.

Ранее Шавкат рассмешил журналистов своим ответом про красотку из UFC и рассказал, готов ли завершить карьеру за пять миллионов долларов.

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Метки:
Рахмонов Шавкат Казахстан UFC

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