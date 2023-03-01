Топ-боец UFC рассказал об угрозах от фанатов Шавката Рахмонова

Новости спорта MMA UFC
Сегодня 13:20
©instagram.com/handzofsteelmma

Один из топовых полусредневесов UFC американец Джефф Нил в интервью Combat Sports on Fanatics View Нил объяснил, почему решил встретиться в октагоне с Шавкатом Рахмоновым. Также Нил рассказал о навязчивых фанатах казахстанца, передают Vesti.kz.

"Шавкат - серьезный и жесткий соперник, победа над которым приблизит меня к титульному бою еще ближе, чем победа над Бернсом. Рахмонов считается талантливым проспектом, и многие парни в дивизионе не хотят выходить на ринг против него, но для меня это было легким вызовом. Он непобежденный и побеждает всех досрочно, что устрашает остальных, но не меня. Когда он начал вызывать меня в соцсетях, меня это раздражало, поэтому я лично позвонил Шону Шелби и попросил утвердить наш поединок. Однако его фанаты начали надоедать мне, оставляя под моими постами комментарии с флагами своих стран и угрозами, поэтому я вынужден был закрыть комментарии для всех, кто не подписан на меня. Но это не остановило их, и они продолжили писать мне в Direct, напоминая о силе Шавката. В итоге я был вынужден заблокировать всех этих людей", - отметил Нил.

Напомним, что бой Нила и Рахмонова состоится в ночь на 5 марта в Лас-Вегасе (Невада, США) и войдет в главный кард турнира.

В рейтинге полусредневесов UFC американец занимает седьмое место, казахстанец - девятое.

Ранее было опубликовано новое видео от UFC про Рахмонова.

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Метки:
Рахмонов Шавкат Казахстан UFC

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