Топ-боец UFC принял вызов Шавката Рахмонова и предложил дату боя

Новости спорта MMA UFC
Сегодня 08:02
©instagram.com/kgastelum

Американский боец UFC Келвин Гастелум принял вызов казахстанца Шавката Рахмонова, сообщают Vesti.kz.

Гастелум выступает на профессиональном уровне с 2010 года. Занимает 11-ю строчку среди средневесов UFC.

"Я вижу сообщение от Рахмонова. Можно было бы добавить чуть остроты.

Я принимаю твой вызов, Шавкат! И я готов предложить тебе дату. Дана Уайт собирается организовать грандиозный турнир 16 сентября в Лас-Вегасе - в честь Дня независимости Мексики.

Я вижу себя стилистическим кошмаром для Шавката. Когда он бросается в атаку, он выглядит сильно корявым, и я воспользуюсь этим. Я выброшу двоечку, повалю его за*ницу на землю и сделаю сабмишен.

Шавкат, есть дата, я принимаю вызов. Или это просто твое сообщение в "твиттере", просто гавкал на меня? Я серьезен, передай своим людям, что мы можем сделать это!", - сказал Гастелум в видео, опубликованном на его странице в соцсетях.

Ранее Гастелум сообщил, что возвращается в полусредний вес, и руководство UFC согласилось с его решением.

В апреле 2019 года Келвин единогласным решением судей уступил новозеландцу Исраэлю Адесанье в бою за титул временного чемпиона UFC в среднем весе.

Рахмонов занимает шестое место в рейтинге полусредневесов UFC.

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Метки:
Рахмонов Шавкат Казахстан UFC MMA

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