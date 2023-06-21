Топ-боец UFC принял вызов Шавката Рахмонова и предложил дату боя

Американский боец UFC Келвин Гастелум принял вызов казахстанца Шавката Рахмонова, сообщают Vesti.kz.

Гастелум выступает на профессиональном уровне с 2010 года. Занимает 11-ю строчку среди средневесов UFC.

"Я вижу сообщение от Рахмонова. Можно было бы добавить чуть остроты.

Я принимаю твой вызов, Шавкат! И я готов предложить тебе дату. Дана Уайт собирается организовать грандиозный турнир 16 сентября в Лас-Вегасе - в честь Дня независимости Мексики.

Я вижу себя стилистическим кошмаром для Шавката. Когда он бросается в атаку, он выглядит сильно корявым, и я воспользуюсь этим. Я выброшу двоечку, повалю его за*ницу на землю и сделаю сабмишен.

Шавкат, есть дата, я принимаю вызов. Или это просто твое сообщение в "твиттере", просто гавкал на меня? Я серьезен, передай своим людям, что мы можем сделать это!", - сказал Гастелум в видео, опубликованном на его странице в соцсетях.