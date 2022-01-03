"Свободен на эту дату". Уроженец Казахстана Физиев вновь обратился к экс-чемпиону UFC

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Сегодня 08:45

Уроженец Казахстана Рафаэль Физиев бросил вызов бразильцу Рафаэлю дос Аньосу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Аньос в Твиттере обратился к американцу Тони Фергюсону с предложением провести реванш 19 февраля. Физиев отреагировал на слова бразильца, отметив, что это противостояние и так уже все видели.

"Мы все видели этот бой. И я уже ответил UFC, что свободен в этот день", - написал Физиев.

Добавим, что Дос Аньос и Фергюсон дрались в 2016 году. Тогда победу одержал американец. Физиев ранее уже предлагал бразильцу выяснить в октагоне лучшего.

 

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Метки:
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