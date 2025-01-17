"Ставлю на Шавката". Звезда UFC из России сделал прогноз на бой Рахмонова и дагестанца

На этой неделе на YouTube вышел 24-й выпуск Hustle Show с Адамом Зубайраевым и Тамби Масаевым. Очередным гостем их студии стал непобежденный российский боец UFC Мовсар Евлоев (19-0). В их почти двухчасовой беседе было много интересных тем, включая те, которые связаны с казахстанским спортом. Корреспондент Vesti.kz выделил самое важное из этой подборки.

На Hustle Show часто выходят разные интервью с топовыми бойцами и известными людьми из других сфер. Несколько месяцев назад там же появился эксклюзив с казахстанской звездой UFC Шавкатом Рахмоновым (19-0).

Евлоев - боец, который называет Казахстан второй родиной

30-летний Евлоев является четвертым номером рейтинга полулегкого дивизиона UFC. Непобежденный спортсмен из Ингушетии одержал девять побед в девяти поединках под эгидой лучшей лиги мира. В прошлом он был чемпионом российского промоушена М-1 Global, где побеждал казахстанца Сергея Морозова.

Несколько лет назад Евлоев решил представлять ныне прекратившую существование казахстанскую команду Arlan MMA Pro Team. Кроме того, долгое время дела Мовсара в UFC вел казахстанский менеджер Саят Абдрахманов, но летом 2024 года их пути разошлись.

В январе прошлого года Евлоев дал интервью нашему изданию, в котором рассказал о теплом отношении к Казахстану и казахскому народу, оценил мощь Рахмонова и рассказал о других связях с нашей страной:

Рахмонов VS Мусаев. Евлоев дал свой прогноз на бой

Один из самых топовых полусредневесов мира прямо сейчас - 31-летний россиянин Шамиль Мусаев (18-0-1), который в конце ноября прошлого года стал победителем Гран-при лиги PFL. Он стал обладателем заветного чека на миллион долларов, попутно нанеся первые поражения в карьерах двух своих соотечественников Мурада Рамазанова (12-2, было 12-0 до двух боев с Мусаевым) и Магомеда Умалатова (17-1, было 17-0).

Причем все они не просто россияне в американской лиге, а выходцы из Дагестана. Но Мусаев был беспощаден и взял свое. После его успеха многие заговорили о возможном переходе Шамиля в UFC и его потенциальной встречи с Рахмоновым. По мнению многих, Мусаев может нанести казахстанцу первое поражение в карьере.

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Умалатов, которого Мусаев нокаутировал в финале Гран-при, является близким другом Евлоева. Поэтому он не мог пропустить бой и смотрел его в прямом эфире. Зная, что Мовсар осведомлен о навыках и Шамиля, и Шавката, авторы канала задали ему вопрос по их потенциальному бою.

"Я считаю, что у него есть все, чтобы показать хороший бой против Шавката. Даже тот же Иэн Гэрри, которого очень недооценивали, в принципе, кость в кость подрался с ним. Необязательно, чтобы кто-то был сильнее. Просто кто-то для кого-то неудобен, или, может, где-то удача сыграет роль, в каком-то раунде пропустить - никто не застрахован. Если профессионально рассуждать, мое мнение: Шавкат более убедителен. За счет чего? За счет характера, в первую очередь. За счет того, что он очень хорош и в стойке. Конечно, характер есть у любого бойца, в той или иной степени. Но Шавкат показывал, что он может находить выходы из тяжелых ситуаций, неустанно идти вперед, оказывать колоссальное давление на соперника. Я не скажу, что он будет намного убедительнее выглядеть, чем Шамиль, но если бы я ставил на одного из этих бойцов - на данный момент я бы поставил на Шавката", - сказал Евлоев.

Другой известный боец Андрей Корешков (28-5) уже озвучил свой прогноз. Он считает, что Мусаев победит Рахмонова.

Почему ушел от Саята? Евлоев дал ответ

Летом стало известно, что представлять интересы Евлоева отныне будет известный менеджер Али Абдель-Азиз, работающий со многими топовыми файтерами, в числе которых Ислам Махачев, Камару Усман, Джастин Гэтжи, Умар Нурмагомедов, Магомед Анкалаев и ряд других спортсменов. Пути Мовсара и казахстанца Абдрахманова разошлись.

Эта тема не комментировалась сторонами, но в этом выпуске Адам и Тамби задали бойцу прямой вопрос - почему он ушел от Саята.

"Я не от Саята ушел. С ним у меня до сих пор хорошие отношения, в принципе. Если говорить максимально честно, то считаю, что мне выгоднее было работать с кем-то, кто лучше справляется со своей работой. С тем, для кого я буду более востребован... не знаю, как это правильно сказать. Тем не менее я считаю, что для человека, который хорошо делает свою работу, я - весомый продукт, потенциальный чемпион. В принципе, мне можно уделить больше внимания. Мне было недостаточно внимания, как бы это грубо ни звучало. Я очень долго ждал каких-то новостей от своих менеджеров, мне часто приходилось как-то самому какие-то вопросы решать. Опять же, я понимаю, что это большая компания, очень много бойцов, и есть какие-то бойцы в приоритете. У меня вообще вопросы не к Саяту, а к главному лицу моей бывшей менеджерской компании Rubyse - Даниэлю Рубинштейну. Я с ним вообще не связывался. Мог год пройти, не было человеческих отношений. Я просто понимал, что Саят - работник этой компании, а не главное ее лицо. И далеко не все от него зависит", - рассказал Евлоев.

Спортсмен добавил, что всегда просил у Саята бои с сильными соперниками и желательно почаще.

"Да, Саят переводчиком работает для UFC. Он очень много языков знает: китайский, тайский выучил уже, английский хорош у него, русский, казахский. Он универсальный переводчик, я думаю, для UFC он полезен. Но мне был нужен не переводчик, а менеджер. Слишком самодеянно прозвучит, но с первого дня моего сотрудничество с Саятом - он сам подтвердит - я всегда говорил: "Не надо мне удобных бойцов. Мне просто хороших давай, победы над которыми сильнее докажут, что я достоин пояса, чтобы я быстрее до него добрался. Давай мне их. Посильнее и почаще". Но почаще не получалось", - заключил файтер.

Полностью выпуск Hustle Show с Евлоевым смотрите здесь:

Отметим, что Евлоев провел свой последний бой на турнире UFC 310, где также бился казахстанец Рахмонов. В тот вечер Мовсар решением победил экс-чемпиона из США Алджамейна Стерлинга (24-5), а Шавкат нанес поражение ирландцу Иэну Гэрри (15-1). У Евлоева и Рахмонова лучший рекорд среди действующих бойцов UFC - 19-0.

Фото: YouTube-канал Адама Зубайраева