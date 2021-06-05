Стало известно, когда может состояться титульный бой Дамира Исмагулова в UFC

Президент казахстанской федерации ММА и панкратиона Сагиндык Мекеев в интервью Sports True рассказал, когда стоит ждать титульного боя в UFC от казахского бойца из России Дамира Исмагулова.

"Если не будет травм и он выиграет следующий бой, то попадает минимум в топ-15. Оттуда можно прыгать и в десятку. Но все будет зависеть от того, насколько он будет показывать зрелищный бой. Сами понимаете, что UFC нужно продавать бои. Через боя три, может, он и будет ближе к титульному. Сейчас говорить об этом рано. Но я отмечу один момент - если Дамир покажет зрелищные бои с нокаутами, тогда и "титульник" будет не за горами. Как он покажет себя в следующих боях, так и будет", - сказал он.

Напомним, что в последнем бою Исмагулов решением судей выиграл у дебютанта промоушена из Бразилии Рафаэля Алвеса, побывав по ходу боя в нокдауне. Эта победа стала для него четвертой подряд в UFC.

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