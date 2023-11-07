Стало известно место Шавката Рахмонова в обновленном рейтинге UFC

UFC представил обновленную версию рейтинга полусреднего веса, где выступает казахстанский боец Шавкат Рахмонов, передают Vesti.kz.

Положение "Номада" не изменилось - Рахмонова сохранил пятое место. Следующий соперник казахстанца - американец Стивен Томпсон располагается следом, на шестой строке.

Тройку лучших полусредневесов UFC составляют Камару Усман, Белал Мухаммад и Колби Ковингтон. Чемпионским поясом в этом дивизионе владеет Леон Эдвардс.

Единственное изменение произошло в топ-15 - на восьмое место поднялся Висенте Люке, сместив на девятое Шона Брэди.

Шавкату Рахмонову отдали бой за титул чемпиона UFC

Напомним, бой Рахмонова (17-0) и Томпсона (17-6-1) состоится 16 декабря (утром 17 декабря по времени Астаны) в рамках турнира UFC 296, который пройдет на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (штат Невада, США).