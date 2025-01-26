Стало известно место проведения боя Рахмонов - Мухаммад за пояс UFC

Бой за титул чемпиона UFC в полусреднем весе между Шавкатом Рахмоновым (19-0) и Белалом Мухаммадом (24-3) может пройти в новой локации, передают Vesti.kz со ссылкой на Meta-ratings.kz.

По последним данным, руководство UFC рассматривает Канаду в качестве места проведения поединка. Именно там у Рахмонова появится шанс стать первым казахстанским бойцом, завоевавшим чемпионский пояс в сильнейшей бойцовской организации мира.

Ранее предполагалось, что бой пройдет в Чикаго - родном городе Белала Мухаммада. Однако, как утверждают источники, близкие к спортсменам, этот вариант сейчас пересматривается.

Ранее Мухаммад заявил, что хотел бы подраться с Рахмоновым в мае или июне.

Напомним, что они должны были встретиться еще в рамках главного события турнира UFC 310, прошедшего 8 декабря в Лас-Вегасе (штат Невада, США), однако американский файтер палестинского происхождения снялся с боя из-за проблем со здоровьем. Ему на замену вышел ирландец Иэн Гэрри (15-1) и проиграл казахстанцу судейским решением по итогам пяти раундов в соглавном поединке ивента. После этой победы Рахмонов поднялся с третьего места на второе в рейтинге полусреднего дивизиона UFC.