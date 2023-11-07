Стало известно, когда Шавкат Рахмонов станет чемпионом UFC

Новости спорта MMA UFC
Сегодня 08:08
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Казахстанский боец смешанных единоборств Шавкат Рахмонов (17-0) может стать чемпионом UFC уже в следующем году. Такое мнение выразил ирландец Иэн Гэрри (13-0), сообщают Vesti.kz.

"Если Леон Эдвардс действительно выйдет и победит Колби Ковингтона, то сразу за ним последуют такие люди, как Белал Мухаммад и Шавкат Рахмонов... Я бы сказал, что в следующем году высока вероятность того, что Шавкат Рахмонов станет чемпионом UFC в полусреднем весе", - приводит слова Гэрри MMA Orbit.

Ранее сам глава UFC Дана Уайт отметил успехи казахстанца и назвал Рахмонова восходящей звездой наряду с Хамзатом Чимаевым.

Шавкату Рахмонову отдали бой за титул чемпиона UFC

Напомним, "Номад" провел в UFC пять боев и во всх пяти одержал досрочные победы. На данный момент казахстанец занимает пятое место в рейтинге UFC полусреднего веса.

Свой следующий бой Рахмонов проведет 16 декабря (утром 17 декабря по времени Астаны) в рамках турнира UFC 296, который пройдет на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Его соперником будет американский боец Стивен Томпсон (17-6-1).

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